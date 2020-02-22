специалист по контекстной рекламе

Меня зовут Сергей. Я специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ и Google Ads. У меня есть опыт в работе с некоторыми рекламными кампаниями в сфере недвижимости, услуг (барбершоп, небольшая гостиница) и интернет-продаж. Перед запуском рекламы я всегда предварительно провожу аудит как вашего сайта так и рынка в целом, на основе составленного брифа составляю стратегию будущей рекламы и расчитываю необходимые показатели. Предоставляю полный отчёт по рекламе с выводами и предложениями 1 или 2 раза в месяц (по договорённости). Имею сертификаты специалиста по Яндекс Директ от PPC World, сертификат расширенного курса по Google Analytics Помимо обычных методов, в работе над рекламой применяю дополнительно метод гиперсегментации от Yagla. который неоднократно показывал свою эффективность на практике. Работаю на платформе eLama что позволяет повысить эффективность рекламных кампании в разы и сэкономить бюджет за счет применения инструментов этого сервиса, плюс вы получаете полный комплект закрывающих документов для бухгалтерии.