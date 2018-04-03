Нужно сделать полную копию шаблона Opencart. Натянуть его также на OpenCart с сохранением всех страниц (главная, категория, товар, корзина, личный кабинет). Копируем с рабочего сайта, т.е. все стили есть. Нужно натянуть их на свой шаблон. ...