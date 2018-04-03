Есть несколько проектов на Python (Django), по которым нужна постоянная тех поддержка. Нужны специалисты с большим опытом по данному фреймворку. Интересует стоимость часа и опыт.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Есть несколько проектов на Python (Django), по которым нужна постоянная тех поддержка. Нужны специалисты с большим опытом по данному фреймворку. Интересует стоимость часа и опыт.
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