sgl912912

Светлана Глинская sgl912912

 
44 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
HR с опытом работы более 10 лет

IT рекрутинг

Оценка (360, ассесмент)

Описание политик и процедур

  • Нарезка видеороликов

    Нужно верстать небольшие рекламные видео. [url=https://www.youtube.com/watch?v=7DbpBJle5OE]https://www.youtube.com/watch?v=7DbpBJle5OE[/url] - пример. Материал берется из открытых источников. Укажите цену за 1 ролик 40 - 80 секунд. Видео используются для рекламы, нужно будет делать по 3-5 таких роликов на разные товары в ...

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад