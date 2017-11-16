Нужно верстать небольшие рекламные видео. [url=https://www.youtube.com/watch?v=7DbpBJle5OE]https://www.youtube.com/watch?v=7DbpBJle5OE[/url] - пример. Материал берется из открытых источников. Укажите цену за 1 ролик 40 - 80 секунд. Видео используются для рекламы, нужно будет делать по 3-5 таких роликов на разные товары в ...