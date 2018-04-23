Требуется сверстать сайт nur24.ru. Движок сайта самописный. Новый дизайн сайта нарисован. Макеты страниц есть в psd.
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доработка 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Конфигурация не типовая, с доработками. Нужно сделать возможность указания себестоимости на услуги. Сделать возможность отображения себестоимости в заказе и доработать отчеты с возможностью просматривать себестоимость.1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен фирменный стиль для группы компаний, объединяющий все структуры. Конкретней - логотип в векторе в нескольких представлениях, цвета и шрифты. Структуры, входящие ГК «Сигма КТВ» — оператор связи, предоставляющий :- услуги кабельного телевидения. ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста, который доработает сайт nur24.ru. Нужно добавить несколько разделов типа афиши мероприятий и каталог организаций на сайт и переделать поиск по сайту с возможностью поиска как по сайту полностью, так и по определенным разделам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад