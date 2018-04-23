sgmnur

Александр sgmnur

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка 1С УТ и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

    Требуется доработка 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Конфигурация не типовая, с доработками. Нужно сделать возможность указания себестоимости на услуги. Сделать возможность отображения себестоимости в заказе  и доработать отчеты с возможностью просматривать себестоимость.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание фирменного стиля для группы компаний.

    Нужен фирменный стиль для группы компаний, объединяющий все структуры. Конкретней - логотип в векторе в нескольких представлениях, цвета и шрифты. Структуры, входящие ГК «Сигма КТВ» — оператор связи, предоставляющий :- услуги кабельного телевидения. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Ищем специалиста, который доработает сайт nur24.ru. Нужно добавить несколько разделов типа афиши мероприятий и каталог организаций  на сайт и переделать поиск по сайту с возможностью поиска как по сайту полностью, так и по определенным разделам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта
Всегда на связи. Оплата и пожелания к работе своевременные, все четко и грамотно расписано. Рекомендую Александра, как отличного заказчика!
Оперативно и качественно выполняет работу, с учётом всех пожеланий. Спасибо за хорошую работу! Рекомендую к сотрудничеству и сам обязательно буду еще обращаться!
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