Цель

Удаленная работа

Образование

1997г. Курсы по изучению языка программирования МС VC++ и FoxPro на базе ПРЦНИТ (Поволжский Региональный Центр Новых Информационных Технологий) Саратовского Государственного Университета им.Чернышевского.

1992-1997г. физический ф-т Саратовского Государственного Университета им.Чернышевского по специальности

Тема дипломной работы:

Опыт работы

С июня 1999 по настоящее время НПП

На должности инженера программиста и инженера отдела внедрения электронно-измерительной техники.

В обязанности входит: написание ПО для связи производимого оборудования с линями телеметрии низкого уровня (MODBUS) и SCADA системами высшего уровня (OPC-сервер), ПО для тестирования и отладки различной микропроцессорной техники по СОМ-портам, написание и поддержка корпоративного сайта, изготовление презентаций.

1997-1998г банк СБС Агро "Радоград" (инженер программист)

обязанности по администрированию банковской компьютерной сети

1997г фирма по установке спутниковых антенн (инженер наладчик )

Язык программирования и технологии

Си,Си++,Ассемблер,Бейсик,SQL, PHP, HTML, SSI, XML, Знание J2ME, Macromedia Studio MX 2004 (ActionScript), 3D Max 5, DISCREET PLASMA V1.0, Swift 3D Version 3.00