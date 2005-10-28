Цель
Удаленная работа
Образование
1997г. Курсы по изучению языка программирования МС VC++ и FoxPro на базе ПРЦНИТ (Поволжский Региональный Центр Новых Информационных Технологий) Саратовского Государственного Университета им.Чернышевского.
1992-1997г. физический ф-т Саратовского Государственного Университета им.Чернышевского по специальности
Тема дипломной работы:
Опыт работы
С июня 1999 по настоящее время НПП
На должности инженера программиста и инженера отдела внедрения электронно-измерительной техники.
В обязанности входит: написание ПО для связи производимого оборудования с линями телеметрии низкого уровня (MODBUS) и SCADA системами высшего уровня (OPC-сервер), ПО для тестирования и отладки различной микропроцессорной техники по СОМ-портам, написание и поддержка корпоративного сайта, изготовление презентаций.
1997-1998г банк СБС Агро "Радоград" (инженер программист)
обязанности по администрированию банковской компьютерной сети
1997г фирма по установке спутниковых антенн (инженер наладчик )
Язык программирования и технологии
Си,Си++,Ассемблер,Бейсик,SQL, PHP, HTML, SSI, XML, Знание J2ME, Macromedia Studio MX 2004 (ActionScript), 3D Max 5, DISCREET PLASMA V1.0, Swift 3D Version 3.00