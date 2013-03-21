sh-b

Анатолий Гордеев sh-b

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сделать 2 баннера. Флеш

    $100

    Здравствуйте. Хочу сделать 2 баннера флеш. Размер 300*250. Это сайт , котор будет баннер рекламировать. http://specgarage.com.ua/ Здесь требования к баннеру http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html

    HTML
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка сайта.

    Здравствуйте. Хочу раскрутить/продвинуть этот сайт. http://specgarage.com.ua/ Он только создан. Жду предложений, а не вопросов : "КАКОЙ БЮДЖЕТ?" Пожалуйста, пишите максимально доступними словами, тк не являюсь знатоком этой ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт

    Здравствуйте. Сразу скажу, что не силен в технической терминологии данной тематики. Поэтому...буду излагать как смогу... Надо создать сайт (можно на джумле или друпал). По функционалу похож на этот http://timedom.com.ua/ Суть...похожа.. ...

    DrupalJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Создать сайт
DrupalJoomla
Хороший, ответственный человек!
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