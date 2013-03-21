$100
Здравствуйте. Хочу сделать 2 баннера флеш. Размер 300*250. Это сайт , котор будет баннер рекламировать. http://specgarage.com.ua/ Здесь требования к баннеру http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
Баннеры10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Здравствуйте. Хочу сделать 2 баннера флеш. Размер 300*250. Это сайт , котор будет баннер рекламировать. http://specgarage.com.ua/ Здесь требования к баннеру http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
Здравствуйте. Хочу раскрутить/продвинуть этот сайт. http://specgarage.com.ua/ Он только создан. Жду предложений, а не вопросов : "КАКОЙ БЮДЖЕТ?" Пожалуйста, пишите максимально доступними словами, тк не являюсь знатоком этой ...
Здравствуйте. Сразу скажу, что не силен в технической терминологии данной тематики. Поэтому...буду излагать как смогу... Надо создать сайт (можно на джумле или друпал). По функционалу похож на этот http://timedom.com.ua/ Суть...похожа.. ...