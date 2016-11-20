Как я делаю деньги
Веб-дизайнер:
- UI/UX всегда и везде
- Опыт с типографикой разумеется
И если нужна верстка:
- Bootstrap только сетка
- Google Page Speed (главную страницу делаю наиболее быстро-загружаемой)
- Валидная верстка - это понятно = )
- Минимальный код - обеспечен
- Трендово, качественно и чувство вкуса предусмотренно
Вообщем оптимизация сайта будет максимальна.
А нащот обратной связи, всегда рад и в любое время.
Небольшой сайтик-портфолио. Посмотрите роботы https://sh-vasyl.github.io/
Всегда на связи - 0683564824 или ВК - https://vk.com/vasilshvets или скайп helix.answer