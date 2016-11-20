Как я делаю деньги

Веб-дизайнер:

- UI/UX всегда и везде

- Опыт с типографикой разумеется

И если нужна верстка:

- Bootstrap только сетка

- Google Page Speed (главную страницу делаю наиболее быстро-загружаемой)

- Валидная верстка - это понятно = )

- Минимальный код - обеспечен

- Трендово, качественно и чувство вкуса предусмотренно

Вообщем оптимизация сайта будет максимальна.

А нащот обратной связи, всегда рад и в любое время.

Небольшой сайтик-портфолио. Посмотрите роботы https://sh-vasyl.github.io/

Всегда на связи - 0683564824 или ВК - https://vk.com/vasilshvets или скайп helix.answer