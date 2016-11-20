sh_vasyl

Василий Швец sh_vasyl

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Как я делаю деньги

Веб-дизайнер:

- UI/UX всегда и везде 

- Опыт с типографикой разумеется 

И если нужна верстка:

- Bootstrap только сетка 

- Google Page Speed (главную страницу делаю наиболее быстро-загружаемой) 

- Валидная верстка - это понятно = ) 

- Минимальный код - обеспечен 

- Трендово, качественно и чувство вкуса предусмотренно 

Вообщем оптимизация сайта будет максимальна. 

А нащот обратной связи, всегда рад и в любое время. 

Небольшой сайтик-портфолио. Посмотрите роботы https://sh-vasyl.github.io/

Всегда на связи - 0683564824 или ВК -  https://vk.com/vasilshvets или скайп helix.answer