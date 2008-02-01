Переводчик китайский язык

Языковая стажировка: 2008-2009 (10 месяцев) КНР, г.Шанхай

Образание: РУДН 2004-2010 , дневное отделение

факультет ГумСоц наук

специальность: история, китайский язык

Дипломы и сертификаты:

диплом переводчика в фере профессиональной деятельности (китайский язык)

сертификат HSK （ 汉语水平考试 ） 6-ой уровень 2009 г.

Опыт работы:

01.2010 -по н.в. Бюро переводов "О' кей" (перевод компьютерной игры с китайского на русский языки)

05.2010-по н.в.- ООО "ГАБРИЭЛЬ" письменный и устный переводы (договоры, приложения к договорам, технические чертежи)

ищу сдельную работу переводчика с китайского яыка, быстрый, качественный, адекватный перевод гарантирую.

ТЕМАТИКА:

1. официальные документы (договоры, переписка)

2. технические тексты ( оборудование для боулинга, мусороочистительные установки и т.д., схемы, чертежи)

1 стр. китайского текста -600 р.