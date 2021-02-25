shabalin_yakov

Адаптивная вёрстка сайта. Чистый, валидный, кроссбраузерный код. Качественно и в срок. Без предоплаты. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, БЭМ, JS, jQuery.

Верстаю: PSD, Sketch, Figma, Adobe XD;

CSS3\JS анимация сайтов;

Адаптивность, responsive;

Accessibility.

Всегда довожу дело до конца;

Адекватное общение;

Ответственность;

Всегда на связи.