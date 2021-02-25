shabalin_yakov

Яков shabalin_yakov

 
32 годаРоссия/Нягань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная вёрстка сайта. Чистый, валидный, кроссбраузерный код. Качественно и в срок. Без предоплаты. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, БЭМ, JS, jQuery.
  • Верстаю: PSD, Sketch, Figma, Adobe XD;
  • CSS3\JS анимация сайтов;
  • Адаптивность, responsive;
  • Accessibility.
  • Всегда довожу дело до конца;
  • Адекватное общение;
  • Ответственность;
  • Всегда на связи.
Telegram: shabalin_yakov

Гарантия на выполненную работу. После передачи архива с готовой версткой в течение пяти дней, бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

FigmajQuery