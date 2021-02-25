shabalin_yakov

Адаптивная вёрстка сайта. Чистый, валидный, кроссбраузерный код. Качественно и в срок. Без предоплаты. GULP, SCSS, CSS3\HTML5, БЭМ, JS, jQuery.
- Верстаю: PSD, Sketch, Figma, Adobe XD;
- CSS3\JS анимация сайтов;
- Адаптивность, responsive;
- Accessibility.
- Всегда довожу дело до конца;
- Адекватное общение;
- Ответственность;
- Всегда на связи.
Гарантия на выполненную работу. После передачи архива с готовой версткой в течение пяти дней, бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Действие аккаунта приостановлено!