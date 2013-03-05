shabalinea

Здравствуйте. В шаблоне http://www.templatemonster.com/ru/demo/37634.html требуется заменить две машины с переднего плана на вот эту (http://www.shutterstock.com/pic-38461747/stock-photo-fire-car.html?src=p-38461744-6) и анимировать чтобы в дизайн вписывалась. Сколько это будет стоить.