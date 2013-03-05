shabalinea

Евгений shabalinea

 
42 годаРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Требуется найти фото по примеру
Отличный заказчик! Чёткое задание и моментальная оплата. 10 баллов! Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
Сотрудничеством остался доволен. Работа сделана быстро и качественно. Так держать!
Ответный отзыв
BlackApachie
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать визитку по примеру
Приятно выполнять заказ для таких людей! Задачи четкие, запросы адекватные, оплата вовремя.
Работа выполнена отлично и оперативно. Поставленные задачи выполняются точно и без лишних вопросов. Приятно было поработать. В дальнейшем буду обращаться к Александру.
Ответный отзыв