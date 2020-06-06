shabalinvalera

Веб-разработчик

Добрый день!

Меня зовут Валерий Шабалин. Я студент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Занимаюсь созданием сайтов под ключ уже более двух лет. Постоянно росту и саморазвиваюсь в своём направлении. Скрупулёзно подхожу к любой поставленной задаче.

Список используемых технологий:

- HTML

- CSS

- JavaScript

- PHP

Список используемых CMS:

- WordPress