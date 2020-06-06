shabalinvalera

Валерий Шабалин shabalinvalerashabalinvalera
22 годаРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик
Добрый день!
Меня зовут Валерий Шабалин. Я студент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Занимаюсь созданием сайтов под ключ уже более двух лет. Постоянно росту и саморазвиваюсь в своём направлении. Скрупулёзно подхожу к любой поставленной задаче.
Список используемых технологий:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
Список используемых CMS:
- WordPress
Действие аккаунта приостановлено!