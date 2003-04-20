shabashkina

увлекаюсь письмом и собираюсь зарабатывать этим на жизнь! Выбираю заказы тчательно и серьёзно подхожу к исполнению - соглашусь почти на всё, что предл
Согласна писать для:
- Сайтов по тематике ( мнение, подборки и отзывы)
- Блогов, форумов (мнение, советы, отзывы или критика)
- Сайтов продукции или компании (отзывы, подборки, мнение)
Напишу статьи/мнение/подборки/отзывы или др. на такие темы как:
- Красота и здоровье
- Туризм
- Личное мнение
- Женские проблемы/мысли
- Отзыв о продукции
- Подборки
- Рекламные заголовки
- Ответы на часто задаваемые вопросы
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