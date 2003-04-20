shabashkina

Марина Щербакова shabashkina

 
20 летРоссия/Королёв
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
увлекаюсь письмом и собираюсь зарабатывать этим на жизнь! Выбираю заказы тчательно и серьёзно подхожу к исполнению - соглашусь почти на всё, что предл

Согласна писать для:

  • Сайтов по тематике ( мнение, подборки и отзывы)
  • Блогов, форумов (мнение, советы, отзывы или критика)
  • Сайтов продукции или компании (отзывы, подборки, мнение)
Текст от 50 до 2-3 тыс. символов за 1-2 недели (а возможно и меньше), ориентируюсь на ваше ТЗ и рамки работы

Напишу статьи/мнение/подборки/отзывы или др. на такие темы как:

  • Красота и здоровье
  • Туризм
  • Личное мнение
  • Женские проблемы/мысли
  • Отзыв о продукции
  • Подборки
  • Рекламные заголовки
  • Ответы на часто задаваемые вопросы