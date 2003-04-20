shabashkina

увлекаюсь письмом и собираюсь зарабатывать этим на жизнь! Выбираю заказы тчательно и серьёзно подхожу к исполнению - соглашусь почти на всё, что предл

Согласна писать для:

Сайтов по тематике ( мнение, подборки и отзывы)

Блогов, форумов (мнение, советы, отзывы или критика)

Сайтов продукции или компании (отзывы, подборки, мнение)

Текст от 50 до 2-3 тыс. символов за 1-2 недели (а возможно и меньше), ориентируюсь на ваше ТЗ и рамки работы

Напишу статьи/мнение/подборки/отзывы или др. на такие темы как: