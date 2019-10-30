shadrinsmr

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Зачем вам нужны социальные сети?
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Ежедневно 49 миллионов человек из России заходят в социальные сети.
Вконтакте и Instagram — открытая площадка для рекламы и привлечения этих людей в ваш бизнес.
По статистике, только 1 из 10 брендов сейчас использует инстаграм для привлечения клиентов.
Конкуренции нет, а стоимость привлечения человека в среднем составляет 3-5 рублей.
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А подойдет ли продвижение в соц. сетях именно вашему бизнесу?
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Продвижение отлично работает для всех моделей: салон красоты, доставка еды, интернет-магазин.
Любой бизнес, который продаёт товар или услугу имеет 100% шансы получать заказы из соц. сетей.
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Как происходит процесс продвижения в соц. сетях?
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SMM продвижение делится на три этапа:
1. Создание и упаковка бизнеса на площадках (VK, Instagram, Facebook)
2. Наполнение (продающим, познавательным) контентом
3. Продвижение с использованием различных методов (таргетинг, работа с блогерами и т.д.) и привлечение целевых клиентов
После всех этапов работы вы получаете отлаженный инструмент, который приносит заявки, клиентов и деньги в ваш бизнес.
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