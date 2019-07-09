Специалист по контекстной рекламе.

Обо мне

Телеграмм: @shady5510 или https://telegram.me/shady5510

VK: https://vk.com/shady55

Тел., WhatsApp.: +7 (925) 174-90-68

Что я делаю:

- БЕСПЛАТНЫЙ аудит рекламных кампаний (DOC файл с ошибками и точками роста текущих кампаний).

- Настройка контекстной рекламы с нуля (Яндекс Директ и Google Ads).

- Ведение контекстной рекламы с возможностью достижения максимальных результатов

Что я могу ГАРАНТИРОВАТЬ:

- Максимально целевой трафик

- Заранее согласованный план работы

- Связь в течение дня

- Работа без срывов установленных сроков

Мои достижения:

- Опыт работы в крупном интернет-агентстве более 3-х лет

- Работа с крупными бюджетами более 5 млн

- Сертификат специалиста Яндекс.Директ http://prntscr.com/nwm9l5

- Сертификат специалиста Яндекс.Метрика http://prntscr.com/nwm9q4

- Сертификат специалиста Google Analytics http://prntscr.com/nwmafj

- Сертификат специалиста Google Ads по поисковой рекламе http://prntscr.com/nwma42

- Сертификат специалиста Google Ads по торговой рекламе http://prntscr.com/nwma8h

- Сертификат специалиста Google Ads по мобильной рекламе http://prntscr.com/nwmanr