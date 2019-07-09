Обо мнеПочта: [email protected] или [email protected]
Телеграмм: @shady5510 или https://telegram.me/shady5510
Тел., WhatsApp.: +7 (925) 174-90-68
Что я делаю:
- БЕСПЛАТНЫЙ аудит рекламных кампаний (DOC файл с ошибками и точками роста текущих кампаний).
- Настройка контекстной рекламы с нуля (Яндекс Директ и Google Ads).
- Ведение контекстной рекламы с возможностью достижения максимальных результатов
Что я могу ГАРАНТИРОВАТЬ:
- Максимально целевой трафик
- Заранее согласованный план работы
- Связь в течение дня
- Работа без срывов установленных сроков
Мои достижения:
- Опыт работы в крупном интернет-агентстве более 3-х лет
- Работа с крупными бюджетами более 5 млн
- Сертификат специалиста Яндекс.Директ http://prntscr.com/nwm9l5
- Сертификат специалиста Яндекс.Метрика http://prntscr.com/nwm9q4
- Сертификат специалиста Google Analytics http://prntscr.com/nwmafj
- Сертификат специалиста Google Ads по поисковой рекламе http://prntscr.com/nwma42
- Сертификат специалиста Google Ads по торговой рекламе http://prntscr.com/nwma8h
- Сертификат специалиста Google Ads по мобильной рекламе http://prntscr.com/nwmanr
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