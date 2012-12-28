Seo-студия Андрея Подлубного, лидера Белорусского рынка Seo, предлагает услуги по продвижению теперь на Free-Lance.

Андрей Подлубный известен своей работой не только в РБ и РФ, но и в странах СНГ. Он является профессиональным Seo тренером, автором и владельцем студенческого портала univer.by, могилёвского информационно-развлекательного сайта 222.by, юридического форума республики Беларусь yurist.by, личного блога seonet.by и многих других белорусских проектов.

www.seopult.tv/persona/podlubnii

Мы занимаемся продвижением около 5 лет и имеем огромный опыт в продвижении сайтов в основных поисковых системах по различным коммерческим и некоммерческим тематикам.

Всех наших клиентов мы продвигаем конфиденциально и не разглашаем данные по их продвижению. Но есть несколько сайтов, работу над которыми мы можем включить в портфолио.