shagidullin

Помогу настроить и запустить рекламную компанию. Прошел курс у профессионала по контекстной рекламе (Директ,РСЯ).
Целеустремленный, настойчивый, при сложных ситуациях проявляю смекалку и нахожу выход. Работаю на результат и никак больше.
Ищу удаленную работу по вечерам так как имею основную трудовую деятельность. (с последующей возможностью смены работы)
- Готов к выполнению любой задачи!
- Легко и быстро обучаюсь!
- Не боюсь трудностей!
- Люблю свое дело!
- При освоении принципа работы с вами, дам результат!
Мои услуги:
1. Анализ конкурентов (прямых и косвенных).
2. Аудит сайта.
3. Определение целевой аудитории.
4. Работа с UTM-метками.
5. Знаю правила и способы написания рекламных заголовков и текстов.
6. Знаю основы Photoshop.
7. Работа с ключевыми фразами.
8. Определение горячих и теплых ключей.
9. Создание рекламного объявления.
10. Настройка Яндекс Директ.
11. Основные настройки Яндекс Метрики.
12. Настройка рекламной компании.
13. Работа с Direct Commander.
14. Корректировка ставок.
15. Пополнение рекламного кабинета без НДС.
16. Работа со статистикой рекламы.
17. Знаю основы ведения рекламы.
18. Работа с конверсией.
19. Установка кода счетчика на сайт.
20. Настройка счетчика.
Готов к любому сотрудничеству. Буду рад помочь вам!