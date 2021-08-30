shagidullin

Контекстная реклама (РСЯ)

Помогу настроить и запустить рекламную компанию. Прошел курс у профессионала по контекстной рекламе (Директ,РСЯ).

Целеустремленный, настойчивый, при сложных ситуациях проявляю смекалку и нахожу выход. Работаю на результат и никак больше.

Ищу удаленную работу по вечерам так как имею основную трудовую деятельность. (с последующей возможностью смены работы)

- Готов к выполнению любой задачи!

- Легко и быстро обучаюсь!

- Не боюсь трудностей!

- Люблю свое дело!

- При освоении принципа работы с вами, дам результат!

Мои услуги:

1. Анализ конкурентов (прямых и косвенных).

2. Аудит сайта.

3. Определение целевой аудитории.

4. Работа с UTM-метками.

5. Знаю правила и способы написания рекламных заголовков и текстов.

6. Знаю основы Photoshop.

7. Работа с ключевыми фразами.

8. Определение горячих и теплых ключей.

9. Создание рекламного объявления.

10. Настройка Яндекс Директ.

11. Основные настройки Яндекс Метрики.

12. Настройка рекламной компании.

13. Работа с Direct Commander.

14. Корректировка ставок.

15. Пополнение рекламного кабинета без НДС.

16. Работа со статистикой рекламы.

17. Знаю основы ведения рекламы.

18. Работа с конверсией.

19. Установка кода счетчика на сайт.

20. Настройка счетчика.

Готов к любому сотрудничеству. Буду рад помочь вам!