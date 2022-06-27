Контекстная реклама

День добрый.Разрешите представится, меня зовут Шагов Сергей Владимирович.Являюсь специалистом по контекстной рекламе в Яндекс. Мои навыки - создание и ведение рекламных компаний в Яндекс. Подбор ключевых слов и фраз. Подбор минус слов и фраз. Для подбора использую Директ Командер. Начинаю работать с минимальных ставок за клик, с последующим повышением ставок. Разработка целей. Добавление и отслеживание конверсий. Прошел обучающий курс яндекс. Готов выполнить тестовое задание для оценки моей компетенции.Моя почта [email protected]Телефон +7 963 920 87 51