shagun-kirill

Если у вас русскоязычные ресурсы, предлагаю свои услуги по
продвижению сайтов в поисковых системах. Основная поисковая система - Яндекс.
Если сайты новые, быстрых результатов не гарантирую (так как используются
только белые методы раскрутки). Но уже через 1,5-2 недель низкоконкурентные запросы будут в первой десятке выдачи.
Опыт продвижение сайтов начиная с 2001 года:
- www.vip-incom.ru (коттедж, котедж, продажа коттеджей, коттеджные поселки,
коттеджи в
подмосковье, загородная недвижимость, загородный дом, таунхаус)
- www.samset.ru (загранпаспорт, оформление загранпаспорта, виза во францию,
отдых на кубе,
отдых в италии, италия, приглашения для иностранцев, куба, греция, туры в
грецию, отдых в чехии,
туры в чехию, шенгенская виза)
- www.interair.ru (ISIC, авиабилеты, цены на авиабилеты, работа за рубежом,
авиабилеты для
студентов, au pair, camp, america, work and travel, бронирование авиабилетов,
работа в США)
- www.aerosystem.ru (системы вентиляции, приточная вентиляция, вентиляция
коттеджа, вентиляция
в доме, вентиляционные системы, вентиляционное оборудование, бесшумные
вентиляторы, дышащие
окна, плесень на стенах, вентиляция бассейна)
и еще более десятка сайтов. Результат - стабильное вхождение всех
запросов в первую десятку выдачи Яндекса. Более подробную информацию и
статистику по портфолио можно получить связавшись со мной.
В мероприятия по продвижению входят:
1. Аудит сайта, планирование работ.
2. Составление семантического ядра запросов, выбор приоритетных направлений.
3. Оптимизация текстов сайта, его структуры.
5. Повышение цитируемости сайта (регистрация в каталогах, обмен ссылками).
6. Анализ сайтов конкурентов.
7. Отчет о проделанной работе (в конце каждого отчетного периода
неделя/месяц).
Цены будут зависить от тех запросов, которые будут продвигаться (от их
конкуренции).
Возможен вариант как с абонентской платой, так и с оплатой только за
результат (оплата только за вхождении запросов в первую десятку
выдачи Яндекса).
Абонентская плата начинается от 150$
Для получение дополнительной информации, прошу связаться со мной.