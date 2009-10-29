shagun-kirill

Если у вас русскоязычные ресурсы, предлагаю свои услуги по

продвижению сайтов в поисковых системах. Основная поисковая система - Яндекс.

Если сайты новые, быстрых результатов не гарантирую (так как используются

только белые методы раскрутки). Но уже через 1,5-2 недель низкоконкурентные запросы будут в первой десятке выдачи.

Опыт продвижение сайтов начиная с 2001 года:

- www.vip-incom.ru (коттедж, котедж, продажа коттеджей, коттеджные поселки,

коттеджи в

подмосковье, загородная недвижимость, загородный дом, таунхаус)

- www.samset.ru (загранпаспорт, оформление загранпаспорта, виза во францию,

отдых на кубе,

отдых в италии, италия, приглашения для иностранцев, куба, греция, туры в

грецию, отдых в чехии,

туры в чехию, шенгенская виза)

- www.interair.ru (ISIC, авиабилеты, цены на авиабилеты, работа за рубежом,

авиабилеты для

студентов, au pair, camp, america, work and travel, бронирование авиабилетов,

работа в США)

- www.aerosystem.ru (системы вентиляции, приточная вентиляция, вентиляция

коттеджа, вентиляция

в доме, вентиляционные системы, вентиляционное оборудование, бесшумные

вентиляторы, дышащие

окна, плесень на стенах, вентиляция бассейна)

и еще более десятка сайтов. Результат - стабильное вхождение всех

запросов в первую десятку выдачи Яндекса. Более подробную информацию и

статистику по портфолио можно получить связавшись со мной.

В мероприятия по продвижению входят:

1. Аудит сайта, планирование работ.

2. Составление семантического ядра запросов, выбор приоритетных направлений.

3. Оптимизация текстов сайта, его структуры.

5. Повышение цитируемости сайта (регистрация в каталогах, обмен ссылками).

6. Анализ сайтов конкурентов.

7. Отчет о проделанной работе (в конце каждого отчетного периода

неделя/месяц).

Цены будут зависить от тех запросов, которые будут продвигаться (от их

конкуренции).

Возможен вариант как с абонентской платой, так и с оплатой только за

результат (оплата только за вхождении запросов в первую десятку

выдачи Яндекса).

Абонентская плата начинается от 150$

Для получение дополнительной информации, прошу связаться со мной.