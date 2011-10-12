- Дизайн рекламной полиграфии, (листовки, флаера, буклеты, каталоги, макеты для СМИ, плакаты…)
- Дизайн имиджевой полиграфии, (визитные карточки, бланки, конверты, сертификаты, дипломы, календари, пригласительные, открытки, годовые отчёты…)
- Дизайн упаковочной и этикеточной продукции, (коробки, этикетки, бирки…)
- Разработка наружной рекламы, (билборды, троллы, рекламные щиты, баннера, оформление витрин, брендирование автомобилей…)
- Айдентика (логотип, фирменный стиль...)
Опыт работы в полиграфии 15 лет.
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Отзывы заказчиков
$45
9 баллов
11 лет назад
Сделал как и обещал все в лучшем виде, быстро реагировал на необходимые изменения, все хорошо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие задания, своевременная оплата. Желаю удачи! :)
$35
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Сотрудничеством очень доволен.
Верстка полиграфии
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#132
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#100
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#369
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#487
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1182