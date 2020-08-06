shahminaanastasi

Пишу рефераты, курсовые работы и контрольные работы

Учусь в двух ВУЗах, имею большой опыт в написании различных работ по учебе по истории, русскому языку, философии, МХК. Уровень английского языка B2, изучаю испанский и чешский. Также, регулярно занимаюсь набором спонсоров на различные гивы в Instagram, умею красиво выстраивать личную страницу в данной соц. сети.