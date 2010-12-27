Арик Шаумян shahumyanmediashahumyanmedia
40 летАрмения/Ереван
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Веб дизайн и разработка сайтов
Компания Shahumyan Media имеет большой опыт работы на рынке интернет-технологий, оказывая полный комплекс услуг по разработке и сопровождению интернет-проектов. За все время работы нами реализовано большое количество успешных проектов для компаний различных отраслей бизнеса.
Во взаимодействии с клиентом мы применяем исключительно индивидуальный подход. Интересы заказчика для нас приоритетны. Мы стремимся к увеличению числа постоянных клиентов компании, заинтересованных в сотрудничестве с нами. Мы рассчитываем на взаимное понимание общих целей и задач, находясь в постоянном контакте с клиентом на всех этапах осуществления проектов.
Портфолио
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