shakhova_vika

Начинающий копирайтер

Пробую новое, а именно пишу о себе. Я - шестнадцатилетняя девушка с большим опытом в чтении книг и с красивым именем - Виктория. В моей жизни стал такой момент, когда надо выбрать свой путь: я всегда любила творчество и книги, и о чудо! Копирайтер совмещает в себе эти качества! У меня нет опыта работы и для этого я здесь, чтобы начать заниматься интересующим меня делом и добиться успехов. Какой толк от маленькой девчушки ещё не окончившей школу? Новые идеи и нестандартное мышление! Надеюсь, я вас заинтриговала и вы дадите мне шанс.