Исполнитель.

Доброго времени суток!

Я человек разносторонний, могу заняться от copywriter-ства, переводов(с английского на русский и обратно) и так далее...до написания статей, отзывов и рецензий. Также могу заняться настройкой ОС Android, iOS, Mac, Windows(но не в качестве программиста, а скорее наладчика).

Короче говоря начитанный графоман. Человек ищущий подработку.

Работаю на данный момент в рознице компьютерно-мобильной, в одной незаурядной фирме, но денег все равно не хватает.

Буду ждать предложений и активно их искать!