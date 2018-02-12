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Ключевые темы:
1. Путешествия, туризм.
2. Социология, общество, проблемы социума.
3. Психология, педагогика.
4. Здоровье, красота, медицина, ЗОЖ.
5. Дизайн и декор интерьера, ремонт.
6. Изучение языков.
7. Изменение климата, экология, мониторинг окружающей среды, физика атмосферы.
8. Журналистика.
9. Музыка, живопись и прочее искусство.
10. Животный мир.
11. Экстремальные и необычные виды спорта.
12. Рукоделие.
13. Научпоп.
14. История, этнография, археология.
15. Литература.
16. Отзывы на соответствующих ресурсах (есть аккаунт на Отзовике с живой аудиторией и хорошим рейтингом, на Я.Маркете, IRecommend).
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