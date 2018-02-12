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Ключевые темы:

1. Путешествия, туризм.

2. Социология, общество, проблемы социума.

3. Психология, педагогика.

4. Здоровье, красота, медицина, ЗОЖ.

5. Дизайн и декор интерьера, ремонт.

6. Изучение языков.

7. Изменение климата, экология, мониторинг окружающей среды, физика атмосферы.

8. Журналистика.

9. Музыка, живопись и прочее искусство.

10. Животный мир.

11. Экстремальные и необычные виды спорта.

12. Рукоделие.

13. Научпоп.

14. История, этнография, археология.

15. Литература.

16. Отзывы на соответствующих ресурсах (есть аккаунт на Отзовике с живой аудиторией и хорошим рейтингом, на Я.Маркете, IRecommend).