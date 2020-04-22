shamakova_polly

Полина shamakova_polly

 
21 годРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нужно сделать копирайтинг, рерайтинг, перевод статей и сайтов с английского (и наоборот), написание статей/постов по любой теме.

В срок и качественно выполняю поставленную заказчиком задачу. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, переводом статей и сайтов с английского (и наоборот), написанием статей/постов по любой теме.  Кроме того делаю редактирование, рерайтинг и транскрибацию текстов, интересное наполнение сайтов.

 Ставка пока небольшая, так как я недавно в этом сервисе и ещё не заработала себе репутацию. 

Также ищу возможность попробовать  менеджирить блогеров, создавать интересные презентации, быть личным ассистентом 

Написание статейСтатьи для сайта