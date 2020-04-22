shamakova_polly

Полина shamakova_pollyshamakova_polly
21 годРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Нужно сделать копирайтинг, рерайтинг, перевод статей и сайтов с английского (и наоборот), написание статей/постов по любой теме.
В срок и качественно выполняю поставленную заказчиком задачу. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, переводом статей и сайтов с английского (и наоборот), написанием статей/постов по любой теме. Кроме того делаю редактирование, рерайтинг и транскрибацию текстов, интересное наполнение сайтов.
Ставка пока небольшая, так как я недавно в этом сервисе и ещё не заработала себе репутацию.
Также ищу возможность попробовать менеджирить блогеров, создавать интересные презентации, быть личным ассистентом
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