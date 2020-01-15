shamalex

Александр shamalex

 
38 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front-end разработка, профессиональная верстка

Последние проекты:

-- https://evermore-world.com/

-- http://l2e-global.com/

-- http://dsgroup.ru/

-- http://wtport.ru/

-- http://xn----7sbbbgbo4abcodlyqb5atsb8gtj.xn--p1ai/

-- https://gme.ru/

-- https://publius.ru/

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android.  Последние две версии).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3. 

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

опыт работы с CMS: Wordpress, Livestreet DLE, Webasyst

участие в сложных проектах

опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, AJAX, XML, JSON, Git, SVN, SASS, bower, ReactJS, Jira, BitBucket, Confluence

PHPJavascriptWordPressMySQLAndroidHTMLiOSBootstrapjQueryAjaxDLEWebasystSASSReact.jsGit