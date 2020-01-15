Последние проекты:
-- https://evermore-world.com/
-- http://xn----7sbbbgbo4abcodlyqb5atsb8gtj.xn--p1ai/
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android. Последние две версии).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Bootstrap 3.
Parallax scrolling.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
опыт работы с CMS: Wordpress, Livestreet DLE, Webasyst
участие в сложных проектах
опыт работы с PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, AJAX, XML, JSON, Git, SVN, SASS, bower, ReactJS, Jira, BitBucket, Confluence
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