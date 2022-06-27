shaman_who

Игорь Шамсутдинов shaman_whoshaman_who
25 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работа не волк - волк это ходить
Привет, меня зовут Игорь и я занимаюсь графическим дизайном.
Моя главная цель - это эффективность для вас (ведь дизайн это 50% успеха) и красота для окружающих.
-Создам для вас и вашего бренда все необходимое - от логотипа до фирменного стиля.
- Подчеркну вашу индивидуальность и лучшие качества.
- Объясню как работать с готовым дизайном и как в дальнейшем его использовать.
По всем вопросам писать в лс)
Со мной можно связаться:
Telegram и Watsapp: 7 (961) 857-20-04
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!