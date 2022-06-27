shaman_who

Работа не волк - волк это ходить

Привет, меня зовут Игорь и я занимаюсь графическим дизайном.

Моя главная цель - это эффективность для вас (ведь дизайн это 50% успеха) и красота для окружающих.

-Создам для вас и вашего бренда все необходимое - от логотипа до фирменного стиля.

- Подчеркну вашу индивидуальность и лучшие качества.

- Объясню как работать с готовым дизайном и как в дальнейшем его использовать.

По всем вопросам писать в лс)

Со мной можно связаться:

Telegram и Watsapp: 7 (961) 857-20-04

E-mail: [email protected]