Дизайнер/3d-визуализатор/Проектировщик

Опыт работы: Дизайн/3D-визуализация - 1 год

Проектирование - 2 года

Проектирование малоэтажных зданий, коттэджей, офисов.

Дизай интерьера/экстерьера

Логотипы и фирменный стиль

Образование: среднее, среднеспециальное (Ижевский монтажный техникум, специальность: строительство зданий и сооружений), неплоное высшее (ИЖГТУ, 2ой курс из 3.5 (на базе СПО), факультет: ПГС, специальность: технология и экономика в строительстве), художественная школа №8.