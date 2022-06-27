Дизайнер -верстальщик

Привет! Меня зовут Оксана

Я начинающий дизайнер-верстальщик. Мой плюс - я квалифицированный специалист с несколькими дипломами: издательское дело и инженер качества в полиграфии.

Мой путь начинался еще на учебе, но имел пробелы с уходом в другую сферу. Развиваться дальше - никогда не поздно, поэтому, надеюсь, вы доверитесь мне для развития моего портфолио и реализации ваших идей.

Специализируюсь на полиграфической продукции и брендировании: разработка логотипов, брендбуков, бланочной продукции, упаковка.

Буду рада с вами поработать!