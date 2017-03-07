Контекстная реклама

Контекстная реклама.

ЯндексДирект- сертифицированный специалист

Вообще, сертификатов, как у дурака фантиков. Проходил в свое время большинство значимых курсов рунета: Нетология, Живенков, даже не гнушался Бизнес Молодостью (кстати вполне приличный контент). Аудитории, ретаргетинг, Direct Commander . Знаю много аббревиатур и все источники семантики. KeyCollector стоит в автозагрузке.

GoogleAdwords - уже не сертифицированный специалист. Нужно освежить сертификат.

Тут бумаг сильно меньше, изучал практикой. Хорошо умею в Adwords Editor.

Не работал только с видеорекламой.

Аналитика.

ЯндексМетрика- сертифицированный специалист.

Google Analytics - уже не сертифицированый, надо обновить.

Для работы с ними использую tagmanager.

A/B тестирование. В курсе про статистическую достоверность.

LTV, CPA, ROI. Знаю еще много аббревиатур, но далеко не все.

По вечерам вместо сериалов смотрю Вебвизор

Другие системы аналитики (Kissmetrics, MixPanel и прочее) - только поверхностные знания. К Roistat пару раз приглядывался, но не сложилось. Слаб в мобильной аналитике.

SEO.

Когда-то она была моей основной профессией. Продвинул несколько десятком сайтов в том числе ВК, вроде офисной мебели. Правда свежий результат пока один.

Работал с порталом (новостное издание).

Умею разговаривать на птичьем языке сеошников.

Таргетированная реклама.

Настраивал кампании во вконтакте и фейсбуке, но мало. И даже в Бегуне, не знаю жив ли он еще. С другими системами не сталкивался на практике. RTB не щупал.

Товарные агрегаторы.

Практический опыт только с ЯндексМаркетом.

SMM.

Опыт маленький, один проект со всякими конкурсами и репостами. Считаю все это баловством. Наверное потому что опыт маленький.

Тизеры, рассылки - только теория.

CRM

Опыт по их интеграции скромный. На практике работал только с Битрикс24 и microsoft dinamics