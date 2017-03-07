Контекстная реклама.
ЯндексДирект- сертифицированный специалист
Вообще, сертификатов, как у дурака фантиков. Проходил в свое время большинство значимых курсов рунета: Нетология, Живенков, даже не гнушался Бизнес Молодостью (кстати вполне приличный контент). Аудитории, ретаргетинг, Direct Commander . Знаю много аббревиатур и все источники семантики. KeyCollector стоит в автозагрузке.
GoogleAdwords - уже не сертифицированный специалист. Нужно освежить сертификат.
Тут бумаг сильно меньше, изучал практикой. Хорошо умею в Adwords Editor.
Не работал только с видеорекламой.
Аналитика.
ЯндексМетрика- сертифицированный специалист.
Google Analytics - уже не сертифицированый, надо обновить.
Для работы с ними использую tagmanager.
A/B тестирование. В курсе про статистическую достоверность.
LTV, CPA, ROI. Знаю еще много аббревиатур, но далеко не все.
По вечерам вместо сериалов смотрю Вебвизор
Другие системы аналитики (Kissmetrics, MixPanel и прочее) - только поверхностные знания. К Roistat пару раз приглядывался, но не сложилось. Слаб в мобильной аналитике.
SEO.
Когда-то она была моей основной профессией. Продвинул несколько десятком сайтов в том числе ВК, вроде офисной мебели. Правда свежий результат пока один.
Работал с порталом (новостное издание).
Умею разговаривать на птичьем языке сеошников.
Таргетированная реклама.
Настраивал кампании во вконтакте и фейсбуке, но мало. И даже в Бегуне, не знаю жив ли он еще. С другими системами не сталкивался на практике. RTB не щупал.
Товарные агрегаторы.
Практический опыт только с ЯндексМаркетом.
SMM.
Опыт маленький, один проект со всякими конкурсами и репостами. Считаю все это баловством. Наверное потому что опыт маленький.
Тизеры, рассылки - только теория.
CRM
Опыт по их интеграции скромный. На практике работал только с Битрикс24 и microsoft dinamics
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