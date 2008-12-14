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Шакуровой Анны Александровны

Дата рождения: 17.09.1976

Прописка: Московская область

Тел: 66 22 952

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

Минский Государственный Лингвистический Университет, 1993-1999

Академическая степень: бакалавр гуманитарных наук

Специальность: современные иностранные языки

Квалификация: филолог, преподаватель английского и немецкого языков и литературы

Повышение квалификации:

- Негосударственный центр повышения квалификации и переподготовки кадров "Интернешнл Хаус", 2000

- Ассоциация Монтессори-педагогов России, 2006

- Департамент Образования города Москвы, 2007

Дополнительно: после второго курса год волонтерской социальной работы на базе Университета Бёркли, США, Калифорния

ОПЫТ РАБОТЫ: английский язык: преподавание и переводы (устные и письменные); система Монтессори: Монтессори-педагог.

Официальные места работы:

1) Преподаватель английского языка; курсы "International House", 1999-2001

2) Преподаватель английского языка; школы английского языка в Южной Корее, 2001-2005

3) Преподаватель английского языка и Монтессори-педагог; негосударственное образовательное учреждение "Школа "Наследие"; 2005-2007

4) Директор по развитию; Актуальный Детский Центр "Движение"; 2007-2008

Дополнительный опыт работы:

Переводы (устные и письменные) с английского на русский и с русского на английский.

Тематика переводов:

_общая тематика;

_литературные переводы;

_психология;

_педагогика;

_филология;

_бизнес-администрирование;

_корреспонденция;

_религиозная тематика.