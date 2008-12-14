РЕЗЮМЕ
Шакуровой Анны Александровны
Дата рождения: 17.09.1976
Прописка: Московская область
Тел: 66 22 952
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ:
Минский Государственный Лингвистический Университет, 1993-1999
Академическая степень: бакалавр гуманитарных наук
Специальность: современные иностранные языки
Квалификация: филолог, преподаватель английского и немецкого языков и литературы
Повышение квалификации:
- Негосударственный центр повышения квалификации и переподготовки кадров "Интернешнл Хаус", 2000
- Ассоциация Монтессори-педагогов России, 2006
- Департамент Образования города Москвы, 2007
Дополнительно: после второго курса год волонтерской социальной работы на базе Университета Бёркли, США, Калифорния
ОПЫТ РАБОТЫ: английский язык: преподавание и переводы (устные и письменные); система Монтессори: Монтессори-педагог.
Официальные места работы:
1) Преподаватель английского языка; курсы "International House", 1999-2001
2) Преподаватель английского языка; школы английского языка в Южной Корее, 2001-2005
3) Преподаватель английского языка и Монтессори-педагог; негосударственное образовательное учреждение "Школа "Наследие"; 2005-2007
4) Директор по развитию; Актуальный Детский Центр "Движение"; 2007-2008
Дополнительный опыт работы:
Переводы (устные и письменные) с английского на русский и с русского на английский.
Тематика переводов:
_общая тематика;
_литературные переводы;
_психология;
_педагогика;
_филология;
_бизнес-администрирование;
_корреспонденция;
_религиозная тематика.
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