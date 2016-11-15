shantaram82

Максим shantaram82

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание и продвижение сайтов, реклама и дизайн

- создание, продвижение и администрирование сайтов любой сложности;

- дизайн макетов наружной рекламы и печатной продукции;

- реклама на радио и тв (создание и размещение);

- настройка и ведение контекстной рекламы

http://upmedia.com.ua/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание пресс релиза

    Нужен пресс релиз для мероприятия "RUMBAMBAR desing-market" фестиваль украинских брендов и дизайнеров. Место проведения г. Запорожье.  Очень важно чтоб это было сенсацией, так как такого формата в Запорожье нет.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль прокладка маршрута

    Сайт сети АЗС сделан на Joomla. На сайте имеется карта АЗС сделанная с помощью модуля BT Google Maps. Необходимо доработать существующий или создать новый модуль, в котором будет реализована функция прокладки маршрута из ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выгрузка данных в xml

    Сайт агентства недвижимости сделан на CMS Joomla с использованием компонента агентства недвижимости OS Propetry, который имеет функцию XML выгрузки. Необходимо доработать компонент для выгрузки данных в формате XML на сайты http://est.ua и https://dom.ria.com

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текста для сайта

    Нужен текст для главной страницы сайта http://vino-zp.com.ua/ Там  уже  есть  текст,  однако  прочитав его владелец компании прислал следующие замечания: "Прочитав от первого лица этот текст у меня появился привкус чего-то пресно-аморфного(((( Увы. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Выгрузка данных в xml
Joomla
Максим хороший заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи для уточнения деталей. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Написание текстов для сайта
Полностью довольна сотрудничеством: четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!
Быстрое и очень качественное выполнение работы. Рекомендую!
Ответный отзыв