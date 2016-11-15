shantaram82

Необходим фотореалистичный 3-d макет жилого дома
- создание, продвижение и администрирование сайтов любой сложности;
- дизайн макетов наружной рекламы и печатной продукции;
- реклама на радио и тв (создание и размещение);
- настройка и ведение контекстной рекламы
- 3D-графика26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен пресс релиз для мероприятия "RUMBAMBAR desing-market" фестиваль украинских брендов и дизайнеров. Место проведения г. Запорожье. Очень важно чтоб это было сенсацией, так как такого формата в Запорожье нет.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт сети АЗС сделан на Joomla. На сайте имеется карта АЗС сделанная с помощью модуля BT Google Maps. Необходимо доработать существующий или создать новый модуль, в котором будет реализована функция прокладки маршрута из ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт агентства недвижимости сделан на CMS Joomla с использованием компонента агентства недвижимости OS Propetry, который имеет функцию XML выгрузки. Необходимо доработать компонент для выгрузки данных в формате XML на сайты http://est.ua и https://dom.ria.comВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен текст для главной страницы сайта http://vino-zp.com.ua/ Там уже есть текст, однако прочитав его владелец компании прислал следующие замечания: "Прочитав от первого лица этот текст у меня появился привкус чего-то пресно-аморфного(((( Увы. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать в фотошоп 3 макета билбордов 3х6 м для частной клиникиНаружная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание 7-и уникальных SEO текстов для сайта салона красоты. Общий объем текста 11000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад