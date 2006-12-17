Графический дизайнер

страстный графический дизайнер / видеоредактор с опытом работы более 4 лет. Если вам нужен профессиональный, современный и отзывчивый графический дизайн, вы попали по адресу. Я работаю быстро и четко, свободно говорю и пишу по-русски, а также немного по-английски, поэтому наше общение будет ровным и четким. Я предпочитаю создавать качественные проекты для своих клиентов. Что я делаю:?? Создаю графический дизайн для сайтов, социальных сетей, мобильных приложений. ??Редактирую видео для (YouTube, Instagram, Tik Tok и др.). Если вы чувствуете, что мы отлично подходим друг другу, отправьте мне сообщение, я всегда отвечаю на Upwork, поэтому постараюсь ответить как можно скорее. Я работаю в восточноевропейском часовом поясе (EET), UTC +2. С уважением, Максим напишите мне сообщение, я всегда отвечаю на Upwork, поэтому постараюсь ответить как можно быстрее.