shapeofyellow

Максим shapeofyellow

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я - графический дизайнер

Окончил ВУЗ по специальности "Графический дизайн среды и рекламы". Выполняю заказы с 16 лет, сложность разная. Листовки, баннеры, логотипы, брендбуки, маскоты, презентации. Часто работаю в различных стилях, программах и форматах. Также более года занимаюсь разработкой и дизайном персонажей