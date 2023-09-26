Я - графический дизайнер
Окончил ВУЗ по специальности "Графический дизайн среды и рекламы". Выполняю заказы с 16 лет, сложность разная. Листовки, баннеры, логотипы, брендбуки, маскоты, презентации. Часто работаю в различных стилях, программах и форматах. Также более года занимаюсь разработкой и дизайном персонажей
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип английского пабанет просмотров
- Разработка логотипа кондитерского магазинанет просмотров
- Логотип музыкального лейбланет просмотров
- План остановки общественного транспортанет просмотров
- Дизайн купонанет просмотров
- Фирменный маскот рюмочной "Снегирь"нет просмотров