ОПЫТ РАБОТЫ
Индивидуально:
- разработка web-сервисов экспорта и импорта данных для информационно справочных интернет-порталов, работа с API сервисов Яндекса, Google и прочих;
- оптимизация SQL-запросов;
- разработка программной системы учета услуг и расчетов с клиентами спортивно-развлекательного центра;
- разработка прикладного ПО для обработки данных результатов лотереи;
В коллективе разаработчиков:
- разработка модулей программных комплексов автоматизации учета сбыта и расчетов за электроэнергию;
- разработка программного комплекса удаленного мониторинга и управления работой дизель-генераторов;
- создание программной части web-сайтов;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- PHP (Zend Framework), Javascript (Jquery);
- Delphi, С++ (в том числе разработка консольных приложений и dll-библиотек);
- SQL (Interbase, Oracle, MySQL);
- опыт работы в команде разработчиков с системами контроля версий Subversion и freeVCS;
- программирование Программируемых Логических Контроллеров;
- разработка программ на базе SCADA TraceMode;
- администрирование Windows, уверенный пользователь ОС Linux Ubuntu т.п.;