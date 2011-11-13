ОПЫТ РАБОТЫ

Индивидуально:

- разработка web-сервисов экспорта и импорта данных для информационно справочных интернет-порталов, работа с API сервисов Яндекса, Google и прочих;

- оптимизация SQL-запросов;

- разработка программной системы учета услуг и расчетов с клиентами спортивно-развлекательного центра;

- разработка прикладного ПО для обработки данных результатов лотереи;

В коллективе разаработчиков:

- разработка модулей программных комплексов автоматизации учета сбыта и расчетов за электроэнергию;

- разработка программного комплекса удаленного мониторинга и управления работой дизель-генераторов;

- создание программной части web-сайтов;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- PHP (Zend Framework), Javascript (Jquery);

- Delphi, С++ (в том числе разработка консольных приложений и dll-библиотек);

- SQL (Interbase, Oracle, MySQL);

- опыт работы в команде разработчиков с системами контроля версий Subversion и freeVCS;

- программирование Программируемых Логических Контроллеров;

- разработка программ на базе SCADA TraceMode;

- администрирование Windows, уверенный пользователь ОС Linux Ubuntu т.п.;