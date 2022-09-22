shapovaloviktor

Настройка и ведение контекстной рекламы

Рад видеть Вас на своей страничке! Меня зовут Виктор и я специалист по настройке рекламы при помощи Яндекс Директ, с большим опытом работы и множеством успешных кейсов по

таким направлениям как: - услуги различных направлений - коптильни и коптильное оборудование - изделия из дерева (ручные, машинные) - изделия из кожи (ручные, машинные) - женская одежда (брендовая, ручная, опт) - мужская одежда (брендовая, ручная, опт) - крафтовая одежда (уличная, спортивная, аниме и т.д.) - товарный бизнес, партнерки - мягкая мебель - мебель под заказ (дерево, ЛДСП, МДФ и т.д.) - строительство: коттеджи, бани, дома, беседки (сруб, брус, модульные и т.д.) Вам надо просто знать, что контекстная реклама - это способ дотянуться до горячих клиентов и приводить заявки в ваш бизнес тех, кто уже

интересуется вашим товаром. Остальное сделаю я! На данный момент в моем арсенале имеются следующие инструменты: - Создание и запуск сайтов на лучшем движке WordPress. - ВК: Настройка, оформление, запуск групп, сообществ и страниц. *Таргет и ведение сейчас не доступны, прошу простить и понять – времени не хватает на это. - Яндекс: Создание турбо сайтов Анализ и поиск ошибок в работе сайтов (СЕО) Настройка, запуск и ведение рекламных компаний - Поиск - РСЯ - СмартБанеры - Товарка И так, предлагаю Вам настроить рекламную компанию в интернете, при помощи Яндекс Директ. Цель: привлечение потенциальных клиентов на сайт Вашей компании. Что входит в услуги: - Полное погружение в Ваш бизнес. - Анализ сайта клиента и подготовка к контекстной рекламе. - Анализ конкурентов. - Эффективные тексты объявлений. Составление объявлений по специальным формулам УТП для повышения конверсии. - Ретаргетинг - настройка, анализ. - Сегментирование аудитории сайта и оптимизация рекламной кампании по холодным, тёплым и горячим клиентам. - Быстрые ссылки, виртуальная визитка, шаблоны для дополнительных релевантных слов. - Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламной кампании. - Максимальный подбор ключевых фраз, а также минус слов (семантического ядра), без каких- либо ограничений! - Предоставляю полный доступ к рекламной кампании или работаю с рекламными компаниями на предоставленном Вами аккаунте. - Ежемесячный отчет по рекламной кампании. - Оптимизация. Отключение не работающих объявлений и добавление новых ключевых слов. Отслеживание целевой аудитории. - Ежедневный мониторинг рекламной кампании. Преимущества при обращении ко мне: • Работа без посредников и агентств, на прямую. • Ваша рекламная кампания пройдет максимально эффективно. • Провожу постоянный ежедневный мониторинг результатов кампании, что позволяет привлечь большее количество потенциальных клиентов и

оптимально расходовать рекламный бюджет. А так-же исключить скликивание

рекламного бюджета. • Предоставлю отчеты о проведенной кампании и полный доступ к ней. • Сокращаю стоимость клика, увеличивая поток потенциальных клиентов. • Полный контроль подбора ключевых слов и написание объявлений с Вашей стороны. • Постоянно учусь, изучаю курсы и тестирую новшества Яндекс Директ. • Учитываю Ваши особенности и пожелания. • На связи в рабочее время. • Рассчитываю на длительное сотрудничество! Свою работу делаю качественно и дорого! Более подробнее расскажу по телефону. Звоните!

К вопросу о компетенции и образования: К своей работе отношусь крайне ответственно, по тому учился и учусь только у лучших специалистов: - Академия интернет маркетинга, курс Т.У.З.И.Р., Андрианов Е.В. - Интенсив по контекстной рекламе, Елена Червонец - Иненсив «Специалист по продвижению сайтов SEO», Олег Бореко - Курс "Клиенты и деньги из из соц сетей каждый день", Михаил Христосенко