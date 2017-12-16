shapych

Роман shapych

 
47 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты на WordPress. Профессиональное качество.

5 ПРЕИМУЩЕСТВ:

1. Разработанные нами сайты приносят прибыль своим владельам!

2. Без предоплат!

3. Самые низкие цены среди фрилансеров московского региона!

4. Ежедневная техническая поддержка клиентов.

5. Сезонные акции и гибкая система скидок!

С клиентами из Москвы и ближнего Подмосковья возможна личная встреча.

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