sharafutdinov

Евгений sharafutdinov

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Делаю сайты любой сложности

Недорого. Сделаю для Вас сайт любой сложности.

  • CRM

    Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для расчета материалов

    Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - Расчет стоимости монтажа на основе исходных данных - Печать ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать флэш баннер, размером 728х250 Баннер должен быть с закругленными углами и с использованием цветовой гаммы как на сайте www.variant-plus.ru чтобы идеально встраивался в дизайн страницы сверху по центру, между левым и правым столбцом. Баннер на тему ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание иконок для сайта

    Требуется нарисовать 7 красивых иконок для сайта в формате .png Сайт строительной тематики. Требуемые иконки: 1. Пластиковые окна 2. Межкомнатные двери 3. Сейф-двери 4. Стальные двери ФорПост 5. Фурнитура 6. Шторы и жалюзи 7. Шкафы-купе Размер иконок 256х256

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash-заставка

    Нужно создать флэш-заставку для первой страницы сайта (intro) Основная идея заставки придумана, нужно реализовать! Дополнения, улучшения, принимаются Для связи используйте icq: 218-981-885 skype: variant-plus

    Flash
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Калькулятор стальных дверей

    Необходимо создать простенький калькулятор для расчета стоимости сейф-дверей. Калькулятор по сути должен складывать заданные величины (которые можно было бы менять, при необходимости). Калькулятор нужен без БД, без панели управления, простой скрипт и все настройки в коде скрипта Пример ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Калькулятор пластиковых окон

    Необходимо создать калькулятор пластиковых окон и админку к нему, с возможностью редактирования исходных данных. Желательно калькулятор во flash с возможностью выбора простого режима, если у пользователя не отображается Flash. Параметры которые задает пользователь: 1. Выбор конструкции (одна-две створки, ...

    Flash
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
wiseman33
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
$220
1 балл
12 лет назад
Программа для расчета материалов
Евгений не доплатил 50$, и вот уже три месяца кормит завтраками. Так что имейте ввиду!!!
все круто
Ответный отзыв
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Калькулятор стальных дверей
Хороший заказчик и человек. Работали по банковскому переводу, оплату получил без задержек, буду рад сотрудничать в будущем.
Работа проведена качественно, быстро и не дорого. Потребовались некие доработки, которые были не учтены по моей вине. Доработки были сделаны оперативно. Оплата была после полученного результата, что очень хорошо. Без авансов и т.п. Я доволен работой и исполнителем на все 100%
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