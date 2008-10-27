sharafutdinov

Работа проведена качественно, быстро и не дорого. Потребовались некие доработки, которые были не учтены по моей вине. Доработки были сделаны оперативно. Оплата была после полученного результата, что очень хорошо. Без авансов и т.п. Я доволен работой и исполнителем на все 100%