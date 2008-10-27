sharafutdinov

Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется создать программулину для расчета материалов для монтажа пластиковых окон. В программе должны быть: - Настройки для ввода исходных данных - Расчет материалов на основе исходных данных для конкретного окна - Расчет стоимости монтажа на основе исходных данных - Печать ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Необходимо создать флэш баннер, размером 728х250 Баннер должен быть с закругленными углами и с использованием цветовой гаммы как на сайте www.variant-plus.ru чтобы идеально встраивался в дизайн страницы сверху по центру, между левым и правым столбцом. Баннер на тему ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется нарисовать 7 красивых иконок для сайта в формате .png Сайт строительной тематики. Требуемые иконки: 1. Пластиковые окна 2. Межкомнатные двери 3. Сейф-двери 4. Стальные двери ФорПост 5. Фурнитура 6. Шторы и жалюзи 7. Шкафы-купе Размер иконок 256х256Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать флэш-заставку для первой страницы сайта (intro) Основная идея заставки придумана, нужно реализовать! Дополнения, улучшения, принимаются Для связи используйте icq: 218-981-885 skype: variant-plusАнимация6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать простенький калькулятор для расчета стоимости сейф-дверей. Калькулятор по сути должен складывать заданные величины (которые можно было бы менять, при необходимости). Калькулятор нужен без БД, без панели управления, простой скрипт и все настройки в коде скрипта Пример ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать калькулятор пластиковых окон и админку к нему, с возможностью редактирования исходных данных. Желательно калькулятор во flash с возможностью выбора простого режима, если у пользователя не отображается Flash. Параметры которые задает пользователь: 1. Выбор конструкции (одна-две створки, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад