Прикладное программирование
Опыт работы
Программистз 05.2017 по 10.2019 (2 роки 5 місяців)
СПД ФЛ Назаренко, Вінниця (Автоматизация хоз. деятельности)Развертывание сервера БД Oracle c ПО "Парус 8". Организация архивации данных: RMAN, Data Pump. Работа с отчетами в Crystal Reports, Fast Reports. Программирование на PL/SQL, Delphi. Развертывание сервера БД PostgreSQL с ПО "jSolutions". Установка MASTER-Бухгалтерия.
Директорс 01.2007 по 12.2014 (5 лет 1 месяц)Частное предприятие "Комп Асс" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).
Начальник отдела внедрения и программированияс 07.2004 по 01.2007 (2 года 6 месяцев)Совместное предприятие "Центр информационных технологий ПАРУС-КРЫМ ЛТД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)
Начальник отдела внедрения и программированияс 04.2004 по 07.2004 (3 месяца)Фирма "СОФТЛЕНД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)
Системный администраторс 10.2003 по 04.2004 (6 месяцев)ООО "Лотос Крым" (FMCG - эксклюзивный дистрибьютор в Крыму подразделения «Procter&Gamble»)
Директорс 04.2003 по 12.2014 (11 лет 8 месяцев)СПД ФЛ Нефедев (Автоматизация хоз. деятельности организаций, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).
Начальник отдела программированияс 08.2002 по 02.2003 (6 месяцев)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)
Программистс 02.1999 по 02.2003 (4 года)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)
Программистс 10.1998 по 02.1999 (4 месяца)НПЦ "НОВФИНТЕХ" (Разработка программного обеспечения для составления и исполнения бюджета)
Переводчик украинского языкас 03.1997 по 10.1998 (1 год 7 месяцев)АКБ "Интерконт-банк" (Банковская деятельность)Образование
Высшеес 09.1994 по 05.1999Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе, математический, прикладная математика, Симферополь.
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- Програмний модуль «Списання майна»128 просмотров