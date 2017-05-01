Прикладное программирование

Опыт работы

Программист

з 05.2017 по 10.2019 (2 роки 5 місяців)

СПД ФЛ Назаренко, Вінниця (Автоматизация хоз. деятельности)Развертывание сервера БД Oracle c ПО "Парус 8". Организация архивации данных: RMAN, Data Pump. Работа с отчетами в Crystal Reports, Fast Reports. Программирование на PL/SQL, Delphi. Развертывание сервера БД PostgreSQL с ПО "jSolutions". Установка MASTER-Бухгалтерия.

Директор

Начальник отдела внедрения и программирования

Начальник отдела внедрения и программирования

Системный администратор

Директор

Начальник отдела программирования

Программист

Программист

Переводчик украинского языка

Высшее

с 01.2007 по 12.2014 (5 лет 1 месяц)Частное предприятие "Комп Асс" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).с 07.2004 по 01.2007 (2 года 6 месяцев)Совместное предприятие "Центр информационных технологий ПАРУС-КРЫМ ЛТД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)с 04.2004 по 07.2004 (3 месяца)Фирма "СОФТЛЕНД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)с 10.2003 по 04.2004 (6 месяцев)ООО "Лотос Крым" (FMCG - эксклюзивный дистрибьютор в Крыму подразделения «Procter&Gamble»)с 04.2003 по 12.2014 (11 лет 8 месяцев)СПД ФЛ Нефедев (Автоматизация хоз. деятельности организаций, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).с 08.2002 по 02.2003 (6 месяцев)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)с 02.1999 по 02.2003 (4 года)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)с 10.1998 по 02.1999 (4 месяца)НПЦ "НОВФИНТЕХ" (Разработка программного обеспечения для составления и исполнения бюджета)с 03.1997 по 10.1998 (1 год 7 месяцев)АКБ "Интерконт-банк" (Банковская деятельность)Образованиес 09.1994 по 05.1999Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе, математический, прикладная математика, Симферополь.