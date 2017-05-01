sharereg

Олег Нефедев sharereg

 
47 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Прикладное программирование

Опыт работы

Программист

з 05.2017 по 10.2019 (2 роки 5 місяців)

СПД ФЛ Назаренко, Вінниця (Автоматизация хоз. деятельности)Развертывание сервера БД Oracle c ПО "Парус 8". Организация архивации данных: RMAN, Data Pump. Работа с отчетами в Crystal Reports, Fast Reports. Программирование на PL/SQL, Delphi. Развертывание сервера БД PostgreSQL с ПО "jSolutions". Установка MASTER-Бухгалтерия.

Директор

с 01.2007 по 12.2014 (5 лет 1 месяц)Частное предприятие "Комп Асс" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).

Начальник отдела внедрения и программирования

с 07.2004 по 01.2007 (2 года 6 месяцев)Совместное предприятие "Центр информационных технологий ПАРУС-КРЫМ ЛТД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)

Начальник отдела внедрения и программирования

с 04.2004 по 07.2004 (3 месяца)Фирма "СОФТЛЕНД" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)

Системный администратор

с 10.2003 по 04.2004 (6 месяцев)ООО "Лотос Крым" (FMCG - эксклюзивный дистрибьютор в Крыму подразделения «Procter&Gamble»)

Директор

с 04.2003 по 12.2014 (11 лет 8 месяцев)СПД ФЛ Нефедев (Автоматизация хоз. деятельности организаций, разработка программного обеспечения). Дилер в АР Крым Корпорации "Парус" (г. Киев).

Начальник отдела программирования

с 08.2002 по 02.2003 (6 месяцев)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)

Программист

с 02.1999 по 02.2003 (4 года)ЧФ "ЧИЖ" (Автоматизация хоз. деятельности учреждений, разработка программного обеспечения)

Программист

с 10.1998 по 02.1999 (4 месяца)НПЦ "НОВФИНТЕХ" (Разработка программного обеспечения для составления и исполнения бюджета)

Переводчик украинского языка

с 03.1997 по 10.1998 (1 год 7 месяцев)АКБ "Интерконт-банк" (Банковская деятельность)Образование

Высшее

с 09.1994 по 05.1999Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе, математический, прикладная математика, Симферополь.
OraclePostgreSQLDelphi
Портфолио