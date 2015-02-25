shariki-kiev

Юрий shariki-kiev

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Все прошло успешно. Четкое постановка задачи, знает чего хочет :) надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Обращайтесь :-)
Неожиданно спокойно было работать с Денисом. Всегда на связи, корректен и быстро решил поставленную задачу. Рекомендую!!!
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