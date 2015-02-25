shariki-kiev

Здравствуйте Что нужно сделать - настроить сайт https://shary.in.ua/ на opencart (долго открывается)пофиксить багипо необходимости обновить opencart
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Здравствуйте Что нужно сделать - настроить сайт https://shary.in.ua/ на opencart (долго открывается)пофиксить багипо необходимости обновить opencart
Специалист по ModX Добрый день уважаемые программисты. необходимо доработать сайт на ModX что нужно: 1. Добавить мета теги Open Graph для соц. сетей. 2. Добавить ...