Требовалась разработка макета подарочного сертификата. Выбирал фрилансера по портфолио. В итоге обратился к Алиции – очень понравились ее работы. Понимал, что Алиция профессионал в своем деле (и вы, если обратитесь к ней, почувствуете это сразу), и все же готовился к совместной работе по устранению шероховатостей в макете. Но Алиция представила на выбор три (!!!) варианта сертификата, и ни к одному из них претензий не возникло никаких! Только восхищение от качественно сделанной работы и раздрай от необходимости из этих трех работ выбрать только одну. Рекомендую!