Требуется разработать макеты двух наружных баннеров на фасад здания в дополнение к имеющемуся (фасад с баннером на фото во вложении): 1) Центральный баннер ШхВ: 597х490 см Описание: мотивационная картинка (фото или рисунок) ...
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$55
выплачено фрилансерам
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- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать макет баннера для щита размером 3х6метров (ВхШ) Содержание: Логотип ФИТНЕС-ЦЕНТР(в составе логотипа или отдельно; главное, чтобы эти слова хорошо читались) Арамиль,1 Мая, 69 8 (343) 271 ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать макет наружного баннера размером 1,7х10 метров (баннер будет размещен на месте баннера рекламного агенства "Капкан") Содержание основное: Логотип Крупно: ФИТНЕС-ЦЕНТР «GraFIT» (можно из логотипа) 8 (343) ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Алиция, здравствуйте! Требуется разработать макет подарочного сертификата для фитнес-центра, 210х100 мм, односторонний. Возьметесь? Текст (основной): Подарочный сертификат 1500 рублей г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69 (ТЦ «Солнечный», 2 этаж) ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$55
10 баллов
8 лет назад
CorelDRAW
Работаем не в первый раз — никаких проблем ни с постановкой задания, ни с оплатой. Всегда четкое ТЗ позволяет легко выполнить проект. Приятное и спокойное общение. Спасибо за проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
В очередной раз обратился к Алиции, как к человеку, про которого уже знаю, что это профессионал, и что она выполнит работу и быстро, и качественно. И в очередной раз в этом убедился. Буду сотрудничать с Алицией и дальше. Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
CorelDRAW
Работаем уже не первый раз. Всегда остаются только хорошие впечатления о сотрудничестве. Работать было приятно и легко Надежный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работу Алиции отличает высокий профессионализм, внимание к деталям и ответственность. При чем последнее относится не только к выполнению работы в заявленный срок, но и к подробным комментариям, сопровождающим результат. Это убережет вас от подводных камней и недоразумений при передаче макета в печать.
$30
10 баллов
10 лет назад
Рада была снова поработать с Вячеславом! Сплошной позитив. Умение не только четко поставить задачу, но и ясное понимание того, что должно получиться в итоге; мягкость и деликатность в общении — обеспечивают гарантированный успешный результат.
Ответный отзыв
В очередной раз убеждаюсь, что поступил правильно, сделав ставку на Алицию при выборе исполнителя. При работе с Алицией с одной стороны пребываешь в уверенности в высоком качестве результата, а с другой - получаешь качественно больше, чем уже ожидаешь. И это не может не побуждать обращаться к Алиции снова.
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за проект. Четко сформулированное задание, позитивное общение и своевременная оплата - залог приятной работы и взаимопонимания. Была рада поработать с Вами, Вячеслав. Рекомендую всем как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Требовалась разработка макета подарочного сертификата. Выбирал фрилансера по портфолио. В итоге обратился к Алиции – очень понравились ее работы. Понимал, что Алиция профессионал в своем деле (и вы, если обратитесь к ней, почувствуете это сразу), и все же готовился к совместной работе по устранению шероховатостей в макете. Но Алиция представила на выбор три (!!!) варианта сертификата, и ни к одному из них претензий не возникло никаких! Только восхищение от качественно сделанной работы и раздрай от необходимости из этих трех работ выбрать только одну. Рекомендую!