sharkun_3d

Я окончил онлайн-школу по монтажу от Андрея Соболя и курс по графическому дизайну от Алексея Мишарева.

Монтирую в приложении adobe premiere pro 2020 и After effects 2020.

Я всегда могу сделать для вас ДЕМО ролика БЕСПЛАТНО, чтобы вам было легче оценить мои способности.

Сейчас у меня очень много свободного времени, поэтому я быстро выполню все заказы.

Выполняю даже дешевые, но требовательные заказы.

Надеюсь, сработаемся)

вот мое портфолио со всеми работами - https://drive.google.com/drive/folders/1x4qKI_0eQxjuTpgHvr8WJ9_vg80vHgXZ?usp=sharing