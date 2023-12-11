Веб-дизайнер | Создание сайтов на Тильде

С чем помогаю:

-Разработка дизайна для лендинга, корпоративного сайта, интернет-магазина, многостраничного сайта -Создание сайта под ключ (анализ ЦА и конкурентов, структура сайта, продающий текст, прототип, дизайн-макет, верстка на Тильде)

-Подключение домена

Программы: -Figma -Tilda

Всегда открыта для сотрудничества и новых проектов! Связь со мной для обсуждения деталей вашего проекта:

Telegram: @sharovka

Портфолио: https://www.behance.net/40e381e6