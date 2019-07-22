sharpsalat

Веб разработчик .NET Core/ASP.NET/Telegram
О себе:
Занимаюсь разработкой начиная с 6 класса, т.к. всегда было это интересно. Являюсь студентом партнёром Майкрософт и евангелистом языка C#. Занимаюсь преподаванием в своём институте C# для олимпиад.
Основатель веб студии разработки ботов http://abotstore.com/
Качества: Могу работать как одиночку, так и в большой команде (имел опыт) , включая курирование проекта в качестве тимлида. Знание английского на разговорном и достаточном для чтения и разработки документации уровне.
Специализируюсь на .NET разработке
WEB
.NET Core, ASP.NET Core, Telegram bots, JS, linux, Azure Cloud, docker
Desktop
.NET Core/Framework, WPF/Winforms
Mobile
Xamarin Android, Java Android.
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