sharpsalat

Веб разработчик .NET Core/ASP.NET/Telegram

О себе:

Занимаюсь разработкой начиная с 6 класса, т.к. всегда было это интересно. Являюсь студентом партнёром Майкрософт и евангелистом языка C#. Занимаюсь преподаванием в своём институте C# для олимпиад.

Основатель веб студии разработки ботов http://abotstore.com/

Качества: Могу работать как одиночку , так и в большой команде (имел опыт) , включая курирование проекта в качестве тимлида. Знание английского на разговорном и достаточном для чтения и разработки документации уровне.

Специализируюсь на .NET разработке

WEB

.NET Core, ASP.NET Core, Telegram bots, JS, linux, Azure Cloud, docker

Desktop

.NET Core/Framework, WPF/Winforms

Mobile

Xamarin Android, Java Android.