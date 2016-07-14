shashko_darya

Навыки:
- W3C Validated HTML5.
- CSS3 (LESS), Bootstrap, animation, svg, sprites, адаптивная верстка, кроссбраузерная верстка.
- Emmet, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PhpStorm.
- JavaScript, JQuery, git - ,базовые навыки.
- Работа с CMS ModX, Wordpress.
- Опытный пользователь MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Access, Project.
- Уровень владения английского языка Pre-Intermediate.
Опыт работы:
DinevoМай 2016 —июль 2016. 3 месяца
Стажер front-endВо время стажировки моей основной целью было достичь необходимого уровня front-end developr-a, за 3 месяца был достигнут определенный уровень умений, было сверстано 4 макета и несколько страниц, я вникла в процесс командной работы, научилась:
1) использовать css препроцессор less (переменные, миксины, спрайты, lesshat);
2) адаптивной верстки (медиа запросы, максимально резиновая верстка);
3) кроссбраузерной верстки (в этом помогает lesshat & caniuse.com);
4) модульной верстки;
5) google map api & yandex map api (не в идеале, но понятие уже есть что и каким образом работает, что поможет в будущем потратить меньше времени, чтобы разобраться в интеграции интерактивной карты);
6) семантической верстки (если раньше не задумывалась во что обернуть текст, то сейчас иногда возникает дилемма, когда это заголовок определенного урровня, когда текст, а когда просто span);
7) bootstrap (ранее приходилось все переопределять через !important, сейчас понятие поменялось и все намного проще);
8) Adobe Illustrator (один макет был нарисован в нем, пришлось разбираться в функционале, а также для одного макета пришлось рисовать svg);
9) PhpStorm (ранее я верстала в sublime, phpStorm нравится больше);
10) Git (в компании для совместной работы над проектами команда программистов использовала git (данный инструмент использовать не сложно, т.к. есть встроенный функционал в phpStorm и какую кнопку нажать, чтобы закоммитить и запушить изменения я запомнила.))
11) Jira (использовали для трекинга времени и отслеживания статуса задач и проектов).
Наш Белый Домseo-profi.by Январь 2016 —февраль 2016. 2 месяца
Практикант front-end
- Первым моим заданием было перенести сайт с локального сервера, на хостинг. Сайт был интегрирован на CMS ModX.
- Следующим заданием было сделать тотальный копи-паст сайта semashko-travel.by. Т.к. что-то было не так и он постоянно ломался, мне было дано задание разобраться с этим просто сделав его заново путем его полного копирования. Данный сайт сделан тоже на modX.
- Последней моей задачей было интегрировать шаблон самостоятельно на modX, наполнить его, перенести на хостинг. apservice.by.