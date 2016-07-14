shashko_darya

Front-end developer

Навыки:

W3C Validated HTML5.

CSS3 (LESS), Bootstrap, animation, svg, sprites, адаптивная верстка, кроссбраузерная верстка.

Emmet, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PhpStorm.

JavaScript, JQuery, git - ,базовые навыки.

Работа с CMS ModX, Wordpress.

Опытный пользователь MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Access, Project.

Уровень владения английского языка Pre-Intermediate.

Опыт работы:

Dinevo

Май 2016 —июль 2016.

Стажер front-end

Во время стажировки моей основной целью было достичь необходимого уровня front-end developr-a, за 3 месяца был достигнут определенный уровень умений, было сверстано 4 макета и несколько страниц, я вникла в процесс командной работы, научилась:

1) использовать css препроцессор less (переменные, миксины, спрайты, lesshat);

2) адаптивной верстки (медиа запросы, максимально резиновая верстка);

3) кроссбраузерной верстки (в этом помогает lesshat & caniuse.com);

4) модульной верстки;

5) google map api & yandex map api (не в идеале, но понятие уже есть что и каким образом работает, что поможет в будущем потратить меньше времени, чтобы разобраться в интеграции интерактивной карты);

6) семантической верстки (если раньше не задумывалась во что обернуть текст, то сейчас иногда возникает дилемма, когда это заголовок определенного урровня, когда текст, а когда просто span);

7) bootstrap (ранее приходилось все переопределять через !important, сейчас понятие поменялось и все намного проще);

8) Adobe Illustrator (один макет был нарисован в нем, пришлось разбираться в функционале, а также для одного макета пришлось рисовать svg);

9) PhpStorm (ранее я верстала в sublime, phpStorm нравится больше);

10) Git (в компании для совместной работы над проектами команда программистов использовала git (данный инструмент использовать не сложно, т.к. есть встроенный функционал в phpStorm и какую кнопку нажать, чтобы закоммитить и запушить изменения я запомнила.))

11) Jira (использовали для трекинга времени и отслеживания статуса задач и проектов).

Наш Белый Дом

seo-profi.by Январь 2016 —февраль 2016.

Практикант front-end