Требуется сменить дизайн уже на готовом работающем сайте. Сроки 2 дня. PSD имеется. Тех задания нет. Строго по размерам из PSD. Функционал не трогать... редизайнить на готовом. Бюджет 2000р + дальнейшее сотрудничество.
- $35Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка проекта связанного со steam api. Подробнее в скайпе. Сотрудничество.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $4
Требуется вёрстка пока 3-х страниц. Адаптивная но не во всём(под телефон не нужно) Убираться(Скрываться до определённого размера) будут только 2 боковых блока. Пример сайта похожего предоставлю.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт лотерея игровых вещей. + дальнейшее сотрудничество в качестве кодера для моего сайта.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать анимацию круга. Исходники есть. картинка и на ней круг. Нужно его анимировать.Анимация9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно продвинуть сайт в поисковиках. В общем требуется реклама проекта CSGOПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно скопировать дизайн проекта и натянуть на другой проект. Либо нарисовать новый и сверстать. Заоблачные суммы не рассматриваю. Работа самая простая без наворотов нужна. По предоплате не работаю. На этом сайте уже кинули на энную сумму.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Самопис от сайта до бота. Принцып. Люди вносят вещи от игры CSGO. у кого выше процент (процент зависит от суммы внесённых вещей) тот и побеждает. Бот принимает ставки и отправляет выигрышный банк победителю с учётом комиссии. Подробное ТС ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
[i]1.[/i] [b]Магазин[/b] простой ([u]только продажа[/u])(продажа вещей пример https://steamtrade.net/buy/csgo/1 или http://csgomarket.cc ) [s]1500р[/s] [i]2.[/i] [b]Карточки[/b]([u]возможность вносить карточки вместо вещей[/u]. карточки покупаются за реальные деньги. пример csgoup.ru) [s]800р[/s] [i]3.[/i] [b]Инвентарь[/b] (Отображение инвентаря пользователя с суммами на вещи и общей суммой ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Дизайн для игрового проекта рулетки CSGO STEAM + вёрстка. Цены на дизайны знаю. Заоблачные цены не рассматриваю.Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработать бота рулетки CSGO. Пример http://reall-csgo.ru Дописать пере отправку выигрыша в случае глюков СТИМАЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно переписать готового бота. Работает хорошо но бывают ошибки с отправкой выигрыша.Закрыт8 лет назад
Нужна рулетка steam полностью готовая к работе + бот. Требования -выдерживать онлайн 500 человек -без крашей -без ошибок -быстрый приём и отправка вещей готов на дальнейшее сотрудничество (помощь мне в улучшение рулетки и бота) оплата постепенная, прошу понять меня. Проект мой был ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
хочу заказать самописа игрового проекта CSGO рулетка. Уже пройдено множество паблик скриптов и кривых приватов. Хотелось бы что то новое и в первую очередь рабочее. Кто уже работал с рулеткой CSGO пишите. Кто нет не нужно!Закрыт8 лет назад
Проекту нужен кодер. Знающий js css скрипты коды. Кто уже сталкивался с рулетками CSGO и знает принцип их работы. Доработка БОТА Проверка скрипта. Улучшение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пример ниже Моя надпись REALL-CSGO.RU Дизайн должен быть почти такой же только в других тонахЛоготипы и Знаки14 заявокЗакрыт8 лет назад
пример банера сделать точно такой же только с моим названием точто пытался сделать я сам banner.psd бюджет 150рБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
требуется помощь в исправление кода фона http://main.reall-csgo.ru нужно изменить фон на картинкуДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте . Нужен оригинальный дизайн для рулетки кс го. Мой сайт http://reall-csgo.ruДизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад