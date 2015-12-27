Не советую работать с данным человеком. Обсудили с ним УСТНО проект. Изложить всё что необходимо сделать он не смог, просил несколько раз в скайпе составить ТЗ. В итоге ТЗ так и не предоставлено. Буквально на 2-й день после заключения сделки скайп начал разрываться "покажи что-то" хотя на проект отводилось 7 рабочих дней. Но понятия что такое выходные у него тоже НЕТ. Постоянные звонки, смс... А после того как я СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ не отвечал находясь на заслуженных выходных - он накрутил себе сказку и начал оскорблять, угрожать и писать всякий бред половину которого я даже не стал читать. Прошу заметить отзыв оставлен тоже в ВЫХОДНОЙ. В общем, если вы не хотите испортить свою репутацию и найти геморой на свою голову, советую не сотрудничать. Проект и его реализацию в ближайшее время выложу в общий доступ - создаю под него домен.