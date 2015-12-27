shatennf

Максим shatennf

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
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$5
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Редизайн готового сайта.

    $35

    Требуется сменить дизайн уже на готовом работающем сайте. Сроки 2 дня.  PSD имеется. Тех задания нет. Строго по размерам из PSD. Функционал не трогать... редизайнить на готовом.  Бюджет 2000р + дальнейшее сотрудничество.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка из PSD

    $4

    Требуется вёрстка пока 3-х страниц. Адаптивная но не во всём(под телефон не нужно) Убираться(Скрываться до определённого размера) будут только 2 боковых блока. Пример сайта похожего предоставлю.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимация круга.

    Нужно создать анимацию круга. Исходники есть. картинка и на ней круг. Нужно его анимировать.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копипаст проекта

    Нужно скопировать дизайн проекта и натянуть на другой проект.  Либо нарисовать новый и сверстать. Заоблачные суммы не рассматриваю. Работа самая простая без наворотов нужна.  По предоплате не работаю. На этом сайте уже кинули на энную сумму.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рулетка CSGO вещей

    Самопис от сайта до бота. Принцып. Люди вносят вещи от игры CSGO. у кого выше процент (процент зависит от суммы внесённых вещей) тот и побеждает. Бот принимает ставки и отправляет выигрышный банк победителю с учётом комиссии. Подробное ТС ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модули

    [i]1.[/i] [b]Магазин[/b] простой ([u]только продажа[/u])(продажа вещей пример https://steamtrade.net/buy/csgo/1 или http://csgomarket.cc ) [s]1500р[/s] [i]2.[/i] [b]Карточки[/b]([u]возможность вносить карточки вместо вещей[/u]. карточки покупаются за реальные деньги. пример csgoup.ru) [s]800р[/s] [i]3.[/i] [b]Инвентарь[/b] (Отображение инвентаря пользователя с суммами на вещи и общей суммой ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка

    Доработать бота рулетки CSGO. Пример http://reall-csgo.ru Дописать пере отправку выигрыша в случае глюков СТИМА

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рулетка CSGO

    Нужна рулетка steam полностью готовая к работе + бот.  Требования -выдерживать онлайн 500 человек -без крашей -без ошибок -быстрый приём и отправка вещей готов на дальнейшее сотрудничество (помощь мне в улучшение рулетки и бота) оплата постепенная, прошу понять меня. Проект мой был ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рулетка CS GO Steam

    хочу заказать самописа игрового проекта CSGO рулетка. Уже пройдено множество паблик скриптов и кривых приватов. Хотелось бы что то новое и в первую очередь рабочее. Кто уже работал с рулеткой CSGO пишите. Кто нет не нужно!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лого

    Пример ниже Моя надпись REALL-CSGO.RU Дизайн должен быть почти такой же только в других тонах

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    пример банера сделать точно такой же только с моим названием точто пытался сделать я сам banner.psd бюджет 150р

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Фон

    требуется помощь в исправление кода фона http://main.reall-csgo.ru нужно изменить фон на картинку

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
netpartizan
Владислав 
37 летСША
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
2 балла
8 лет назад
Рулетка CSGO вещей
Не советую работать с данным человеком. Обсудили с ним УСТНО проект. Изложить всё что необходимо сделать он не смог, просил несколько раз в скайпе составить ТЗ. В итоге ТЗ так и не предоставлено. Буквально на 2-й день после заключения сделки скайп начал разрываться "покажи что-то" хотя на проект отводилось 7 рабочих дней. Но понятия что такое выходные у него тоже НЕТ. Постоянные звонки, смс... А после того как я СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ не отвечал находясь на заслуженных выходных - он накрутил себе сказку и начал оскорблять, угрожать и писать всякий бред половину которого я даже не стал читать. Прошу заметить отзыв оставлен тоже в ВЫХОДНОЙ. В общем, если вы не хотите испортить свою репутацию и найти геморой на свою голову, советую не сотрудничать. Проект и его реализацию в ближайшее время выложу в общий доступ - создаю под него домен.
ТЗ БЫЛО ВЫСЛАНО ПО СКАЙПУ(копия тз полного есть у меня со всеми пунктами и ссылками) и обговаривалось не однократно. Сроки были 7 дней. Человек обещал уже через несколько дней показать бета версию в итоге начались отговорки непонятные. Предоплата переведена. Сроки подорваны(затянулось на месяц, а с исполнителем был разговор что что проект мой простаивает и нельзя тянуть так как я терял свою аудиторию). Заказ не выполнен. Просил предоплату обратно так как заказал проект у другого человека и он ждал деньги, но безрезультатно. Так же писал что проект закрыт Ответов так и не дождался. Человек игнорирует все виды связи(хотя был дан номер для связи). Не советую данного исполнителя!!! Даже судя по его профилю все отзывы 6ти летней давности (так же Влада я нашёл на нескольких форумах и там он был ЗАБАНЕН). Не советую работать с человеком.
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delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Баннер
Грамотное ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
Рекомендую. Работа на высоте. Быстро и качественно.
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