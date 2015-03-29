Кристина shatenochka_2008shatenochka_2008
Колесник Кристина Сергеевна
Дата рождения: 16.02.1989 год. Город Одесса.
Образование:
С 2006-2011 гг. - Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
факультет "Экономика предприятия и корпоративного управления"
степень - "магистр".
2009 г. - прослушала курсы по обучению работы на биржах в компании TeleTrade.
Опыт работы:
С 2008-2009 гг. - работа в АКБ "Укрсоцбанк", Областной филиал города Одесса.
Отдел бухгалтерского контроля.
Должность - экономист 1 категории.
С 2010-2011 гг. - работа на кафедре Экономика предприятия и корпоративного управления.
Должность - лаборант. (Работа с индивидуальными планами, проведение пар (замена преподавателей), работа с научно-методической литературой, участие в написании лекций по дисциплинам кафедры, работа с телефонными звонками, предоставление информации, составление отчетов).
С 1 Ноября 2011 г. - зачисление в аспирантуру на специальность 08.00.04 - "Экономика и управление предприятиями (по видам деятельности).
опыт работы преподавателем 1 год
Написание научных работ 3 года.
Опыт работы рерайтером, копирайтером, контент-менеджер (детский интернет магазин, а также туристический сайт) – 3 года.
С 2011 – 2014 гг. – удаленная работа переводчиком английского языка. (Перевод текстов на английский).
Уровень английского языка – Upper – Intermediate.
Постоянно повышаю уровень английского языка.
Опытный пользователь ПК (знание офисных программ), высокая скорость набора текста.
Личные качества:
Умение работать в команде, усидчивость, трудолюбие, желание зарабатывать, быстро обучаюсь, креативность, общительность.
тел. 0631225669 Кристина
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