Копирайтер, рерайтер, оператор ПК, контент-менеджер

Колесник Кристина Сергеевна

Дата рождения: 16.02.1989 год. Город Одесса.

Образование:

С 2006-2011 гг. - Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова

факультет "Экономика предприятия и корпоративного управления"

степень - "магистр".

2009 г. - прослушала курсы по обучению работы на биржах в компании TeleTrade.

Опыт работы:

С 2008-2009 гг. - работа в АКБ "Укрсоцбанк", Областной филиал города Одесса.

Отдел бухгалтерского контроля.

Должность - экономист 1 категории.

С 2010-2011 гг. - работа на кафедре Экономика предприятия и корпоративного управления.

Должность - лаборант. (Работа с индивидуальными планами, проведение пар (замена преподавателей), работа с научно-методической литературой, участие в написании лекций по дисциплинам кафедры, работа с телефонными звонками, предоставление информации, составление отчетов).

С 1 Ноября 2011 г. - зачисление в аспирантуру на специальность 08.00.04 - "Экономика и управление предприятиями (по видам деятельности).

опыт работы преподавателем 1 год

Написание научных работ 3 года.

Опыт работы рерайтером, копирайтером, контент-менеджер (детский интернет магазин, а также туристический сайт) – 3 года.

С 2011 – 2014 гг. – удаленная работа переводчиком английского языка. (Перевод текстов на английский).

Уровень английского языка – Upper – Intermediate.

Постоянно повышаю уровень английского языка.

Опытный пользователь ПК (знание офисных программ), высокая скорость набора текста.

Личные качества:

Умение работать в команде, усидчивость, трудолюбие, желание зарабатывать, быстро обучаюсь, креативность, общительность.

тел. 0631225669 Кристина