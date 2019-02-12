Виктор Шатров shatrov_viktorshatrov_viktor
52 годаРоссия/Брянск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по настройке интернет рекламы.
Меня зовут Виктор Шатров. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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Портфолио
- Специалист по интернет рекламе126 просмотров