Специалист по настройке интернет рекламы.

Меня зовут Виктор Шатров. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за деньги. В общем и целом, все индивидуально.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.