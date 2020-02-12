shatrova2_0

Экологические услуги

1. Консультирование по выполнению требований экологического законодательства на предприятии (ИП)

2. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

3. Разработка паспортов на отходы I-IV классов опасности, взаимодействие с аккредитованными лабораториями

4. Заполнение форм статистической отчетности: форма 2-ТП (отходы), декларация о плате за негативное воздействие, отчет по ПЭК (программа производственного экологического контроля), отчет по упаковке и экосбору

5. Постановка объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет