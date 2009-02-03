Chekunov Yaroslaff shatunovichshatunovich
47 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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Портфолио
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- Логотип - трансформер. Запорная арматура186 просмотров
- Торговый дом. Все для приусадебного участка144 просмотра
- Фабрика бетона183 просмотра
- Лига мечтателей173 просмотра
- Высокотехнологичные покрытия117 просмотров
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- Город курорт, семейный отдых104 просмотра
- Инвестиционная компания132 просмотра
- Брендинговое агентство185 просмотров
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- Полиграфия для производителя окон122 просмотра